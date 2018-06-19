Черчесов прокомментировал победу над Египтом на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением о победе над командой Египта на чемпионате мира 2018 года.

«Соображения простые. Надо было выиграть, чтобы решить задачи. Они тоже должны были, а мы хотели. Две разные вещи. Египет со словом «надо» не всегда справляется, потому что не играет первым номером. Мы учли. Надо было решать вопрос Салаха, и Жирков дал добро, что выйдет. У него болела нога, и мы понимали, что будем делать и как играть», — заявил Черчесов на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.