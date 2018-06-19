Купер ответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения от России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер ответил на вопрос о своей возможной отставке после поражения от команды России в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Прежде всего, оставаться ли мне на посту, зависит не от меня. Если те, кто отвечает, примут решение, я уйду. Нам ещё один матч предстоит, так что подождите до его окончания», — заявил Купер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.