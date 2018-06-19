Тренер сборной Египта Купер назвал причины поражения от команды России на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Египта Эктор Купер объяснил поражения от национальной команды России на чемпионате мира по футболу.

«Думаю, что у нас было от 10 до 12 негативных моментов в первом тайме. Я не думаю, что нам не хватило концентрации, мы допустили много ошибок. Первый тайм был весьма приличным, но мы провели очень плохие 10—15 минут в начале второго. Можно сказать, что нам не хватило удачи и везения, потому что мои подопечные старались, сложно их упрекнуть. Видно что горели глаза и они жаждали победить, но таков итог», — заявил Купер на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что сборная России практически обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ-2018.