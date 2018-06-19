Кулибали назвал победу над Польшей очень важной для сборной Сенегала

Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали прокомментировал победу над командой Польши в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Всегда тяжело начинать такой турнир, как чемпионат мира. Очень важный матч и очень важная победа для нас. Конечно, здорово, что мы принесли первую победу на турнире не только Сенегалу, но и всей Африке», — приводит слова Кулибали РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала стала первой африканской командой, победившей в матче на ЧМ-2018.