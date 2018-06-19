Левандовски считает, что сборная Польши создала мало опасных моментов в матче ЧМ-2018 с Сенегалом

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал поражение от команды Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Вряд ли нам сегодня не хватало чего-то одного, скорее многого. Мы создавали мало моментов, мало остроты. Не хватало последнего паса. Трудно рассчитывать на победу при таком количестве моментов», — приводит слова Левандовски Sport24.

Он отметил, что самым позитивным моментом матча было большое количество болельщиков сборной, а не игра команды.

«У меня нет рецепта, как изменить всё. Надо тренироваться и играть по-другому в оставшихся матчах. Так, как мы умеем, как играли в квалификации», — добавил форвард.

Ранее главный тренер сборной Польши назвал причины поражения от Сенегала в матче ЧМ-2018.