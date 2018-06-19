Тренер сборной Польши назвал причины поражения от Сенегала в матче ЧМ-2018

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка назвал причины поражения своих подопечных от команды Сенегала в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Было много неудачных факторов. Мы несём ответственность за конечный результат. Наши намерения были иными, однако одно дело — планы, а другое — их реализация. Статистически у нас было всё лучше, чем у соперника, но счёт оказался не в нашу пользу», — приводит слова Навалки РИА Новости.

Он отметил, что футболисты защиты и полузащиты не очень хорошо провели матч и в целом игре не хватало динамики.

«Два гола в наши ворота — это то, чем я больше всего недоволен. Мы хорошо изучили соперника и должны были играть иначе», — добавил тренер.

Следующим соперником польской команды станет сборная Колумбии.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала стала первой африканской командой, победившей на ЧМ-2018.