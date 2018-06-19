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Тысячи футбольных болельщиков смотрят матч Россия — Египет у Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
19 июня 2018, 21:49
/ RT
В Санкт-Петербурге тысячи болельщиков посетили фан-зону чемпионата мира по футболу, расположенную у храма Спас на Крови.
В данный момент тысячи болельщиков находятся в фан-зоне ЧМ-2018, где идёт трансляция матча группового этапа мундиаля между сборными России и Египта.
Фан-зона ЧМ в Санкт-Петербурге расположена у храма Спас на Крови.
- Болельщики в фан-зоне ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге
Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич обновил рекорд сборной России по возрасту среди участников чемпионатов мира по футболу.
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