Тысячи футбольных болельщиков смотрят матч Россия — Египет у Спаса на Крови в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге тысячи болельщиков посетили фан-зону чемпионата мира по футболу, расположенную у храма Спас на Крови.

В данный момент тысячи болельщиков находятся в фан-зоне ЧМ-2018, где идёт трансляция матча группового этапа мундиаля между сборными России и Египта.

Фан-зона ЧМ в Санкт-Петербурге расположена у храма Спас на Крови.

Болельщики в фан-зоне ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге

Ранее сообщалось, что Сергей Игнашевич обновил рекорд сборной России по возрасту среди участников чемпионатов мира по футболу.