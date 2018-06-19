Касильяс высказался об ошибке де Хеа в матче ЧМ-2018 с Португалией

Бывший голкипер сборной Испании Икер Касильяс высказал мнение об ошибке нынешнего вратаря команды Давида де Хеа в матче чемпионата мира 2018 года с Португалией.

«Я доверяю Давиду. Он входит в тройку-четвёрку лучших вратарей мира, а заострять всё внимание на одной ошибке нельзя. Я бы хотел показать свою уверенность в нём, самое важное начнётся после группового этапа», — приводит слова Касильяса Sport.es.

Ранее де Хеа рассказал, почему пропустил мяч после удара Криштиану Роналду в матче ЧМ-2018.