Йерро рассказал, чего сборная Испании должна опасаться в матче с Ираном на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро рассказал, чего стоит опасаться его команде в матче против Ирана на групповой стадии чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Что касается сильных сторон Ирана, то в этой команде собраны довольно волевые футболисты, которые уверены в своей игре. Им хорошо удаётся делать целенаправленные передачи, плюс они очень опасны при розыгрыше стандартов: при исполнении свободных ударов, при подаче с угловых. Это важная сторона их игры», — приводит слова Йерро ТАСС.

Он отметил, что весомый вклад в игру Ирана вносит главный тренер команды — португалец Карлуш Кейруш.

«Это изумительный человек, классный коллега, которого я уважаю и люблю. При нём Иран действует как в атаке, так и в обороне очень качественно, они уверены в своей игре», — добавил специалист.

Матч Иран — Испания состоится 20 июня.

Ранее Андрес Иньеста рассказал, что футболисты сборной Испании полностью доверяют Йерро.