Иньеста рассказал, что футболисты сборной Испании полностью доверяют Йерро

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что игроки национальной команды полностью доверяют новому главному тренеру Фернандо Йерро, который был назначен на эту должность за день до старта чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Мы сейчас стараемся не думать о том, что произошла такая замена. Конечно, для всех это была сложная ситуация, но сейчас мы не слишком на это обращаем внимание и смотрим в будущее, думаем о своей игре. Должен сказать, что никаких сомнений в тренере у нас нет, мы ему полностью доверяем», — приводит слова Иньесты ТАСС.

В первом матче на турнире сборная Испании сыграла вничью с Португалией. Следующим соперником команды станет Иран.

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