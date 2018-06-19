В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Сенегала обыграла национальную команду Польши — 2:1.

Победу сборной Сенегала принесли автогол польского защитника Тиагу Ционека и мяч Мбайе Ньянга. Единственный мяч у поляков забил Гжегож Крыховяк.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию.

Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Польша — Сенегал

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала переиграла национальную команду Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.