Первый канал поблагодарил Уткина за работу на ЧМ-2018 по футболу

Первый канал поблагодарил за сотрудничество комментатора Василия Уткина, который сообщил о прекращении работы на матчах чемпионата мира 2018 года по футболу.

«Мы благодарим Василия Уткина за блестящую работу на матче Португалия — Испания, с уважением относимся к его частной жизни и просим не строить конспирологических версий», — приводит слова представителя пресс-службы Первого канала РИА Новости.

В пресс-службе также отметили, что гонорар Уткина за работу на ЧМ-2018 будет переведён в фонд содействия решению проблем аутизма «Выход».

Уткин прокомментировал на Первом канале всего один матч ЧМ-2018. 15 июня он отработал встречу группового этапа Испания — Португалия.

Ранее Василий Уткин сообщил, что прекратил работу на Первом канале на матчах ЧМ-2018.