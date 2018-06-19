Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале

Известный спортивный комментатор Василий Уткин сообщил, что прекратил работу на Первом канале на матчах чемпионата мира 2018 года в России.

«Обстоятельства сложились таким образом, что я больше не буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мы расстаёмся с Первым каналом со взаимоуважением и с благодарностью (с моей стороны)», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он не стал называть причину прекращения сотрудничества и объявил, что будет продолжать высказываться о ЧМ-2018 на своих страницах в соцсетях.

Ранее Василий Уткин возмутился восторгом общественности по поводу игры сборной Исландии, которая свела к ничьей матч первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Аргентины.