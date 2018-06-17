Уткин — о сборной Исландии: эти люди приехали всем мешать играть в футбол

Известный спортивный комментатор Василий Уткин возмутился восторгом общественности по поводу игры сборной Исландии, которая свела вничью матч первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Аргентины.

«Исландцы, конечно, молодцы, но у них другого способа нет. Вы восхищаетесь ухабом на дороге? Вы восхищаетесь тем, как кто-то виртуозно разбил в гостях дорогущую хрустальную чашку? В этом есть определённая удаль, но как этим можно восторгаться?» — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он добавил, что исландские футболисты приехали на ЧМ-2018 не играть сами, а разрушать игры соперников.

«Эти люди приехали всем мешать играть в футбол. <...> Это же троечники, это потомки викингов-лузеров, которые от кого-то смотались, куда глаза глядят плыли, нашли себе остров, на котором даже овцы не жили», — сказал Уткин.

Он также разделил игроков сборной Исландии на «сыновей маминой подруги» и «друзей маминой подруги».

Ранее главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон оценил важность ничейного результата в матче первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Аргентины.