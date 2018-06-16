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Тренер сборной Исландии по футболу считает, что футболисты получили удовольствие от игры с Аргентиной

16 июня 2018, 19:15
Тренер сборной Исландии по футболу считает, что футболисты получили удовольствие от игры с Аргентиной
/ Reuters

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон оценил важность ничейного результата в матче первого тура чемпионата мира 2018 года в России с национальной командой Аргентины.

«Большая игра. Что-то вроде вехи. Впервые мы выступаем на ЧМ, а игра с Аргентиной, пожалуй, не самая простая проверка. Мы готовились, знали, что они будут владеть мячом 60—70%, но мои парни грамотно оборонялись на протяжении всех 90 минут. Благодарю их за дисциплину. Как тренера меня ничего не удивило, игра сложилась так, как я и думал», — заявил Хадльгримссон на пресс-конференции.

Он также предположил, что исландские футболисты получили удовольствие от игры, несмотря на то что большую часть времени оборонялись.

«Думаю, ребята получили удовольствие от игры. Все же понимают, что игроки Аргентины превосходят нашу команду и являются мировыми звёздами. Но нам помогли план на игру и организация. Было радостно играть и уж тем более добиться такого результата», — заключил Хадльгримссон.

Ранее вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон поделился впечатлениями от того, что его признали лучшим игроком матча с национальной командой Аргентины на чемпионате мира 2018 года.


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