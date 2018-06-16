Вратарь сборной Исландии — о матче с Аргентиной: это великая ничья для нас

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон поделился впечатлениями от того, что его признали лучшим игроком матча с национальной командой Аргентины на чемпионате мира 2018 года.

«Для меня как для вратаря стать лучшим игроком в первом матче Исландии на ЧМ — это мечта. Взять пенальти после удара Месси? У меня нет слов, это было важно для всей команды, для меня, для всей страны! Да, я много отрабатывал 11-метровые удары, смотрел, как бьёт пенальти Месси, поэтому примерно представлял, как он будет действовать», — сказал Халльдоурссон на пресс-конференции.

Он также прокомментировал итоговый исход матча с Аргентиной, который закончился со счётом 1:1.

«Это великая ничья для нас, мы ещё на Евро поняли, как важно стартовать с положительного результата. Ничью с Португалией мы тоже праздновали, как победу. Аргентина — одна из лучших команд мира, добиться такого результата очень важно. Но мы действовали уверенно, я чувствовал, как с каждой минутой наша вера в собственные силы росла. Они действовали так, как было удобно нам, наш план сработал идеально», — заявил Халльдоурссон.

Ранее Халльдоурссон был признан лучшим игроком матча ЧМ с Аргентиной.