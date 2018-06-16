Вратарь сборной Исландии Халльдоурссон признан лучшим игроком матча ЧМ с Аргентиной

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон признан лучшим игроком матча чемпионата мира 2018 года с национальной командой Аргентины.

Вратарь отразил пять из шести ударов по своим воротам, в том числе и удар с пенальти от нападающего аргентинцев Лионеля Месси.

Исландия в следующем матче сыграет с Нигерией, а Аргентина — с Хорватией.

Ранее легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью назвал справедливым результат матча между сборными Аргентины и Исландии на ЧМ-2018.