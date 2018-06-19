Левандовски выйдет в стартовом составе сборной Польши на матч ЧМ-2018 с Сенегалом

Стали известны стартовые составы сборных Польши и Сенегала на матч первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.

С первых минут в составе сборной Польши на поле выйдут форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус.

Матч Польша — Сенегал пройдёт в Москве на стадионе «Спартак». Начало — в 18:00.

Ранее сборная Японии одержала победу над национальной командой Колумбии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.