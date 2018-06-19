Глушаков: я не хуже любого другого футболиста из состава сборной России

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков объяснил, почему не общался с прессой после оглашения расширенного списка сборной России по футболу на домашний чемпионат мира 2018 года.

Глушаков попал в резервный список из семи игроков.

«С момента объявления расширенного списка я пропал на месяц, не давал интервью. А сейчас почему я не должен общаться? Почему я должен закрываться? Это не по-глушаковски», — цитирует Глушакова «Российская газета».

Он также заявил, что не считает себя хуже любого другого игрока сборной России, выступающего на ЧМ-2018.

«Жизнь продолжается. Я знаю себе цену. Знаю, что я не хуже любого другого игрока в нашей сборной. Но сейчас тренер не видит меня в команде. Это его право. Зато мне есть кому и что доказывать дальше», — сказал Глушаков.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков предложил форварду «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси вместе попрактиковаться в исполнении пенальти в финале предстоящего чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.