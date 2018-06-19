Шрёдер приедет в Казань на матч Германии с Южной Кореей на ЧМ-2018

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер приедет в Казань, чтобы поддержать футбольную сборную своей страны в матче чемпионата мира с национальной командой Южной Кореи. Об этом сообщили в пресс-службе президента Татарстана.

«Визит Г. Шрёдера ожидается 27 июня. Запланирована встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым», — приводит сообщение Интерфакс.

Как отмечается, матч между сборными Южной Кореи и Германии состоится 27 июня.

Ранее советник президента ФК «Локомотив» Дмитрий Булыкин в беседе с НСН оценил перспективы сборной Германии на ЧМ-2018.