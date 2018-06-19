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Бразилия требует от ФИФА разъяснений по поводу работы VAR в матче со Швейцарией

19 июня 2018, 16:05
Бразилия требует от ФИФА разъяснений по поводу работы VAR в матче со Швейцарией
/ Reuters

Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась к Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием разъяснить действия системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матча национальной команды со Швейцарией на чемпионате мира 2018 года в России.

Бразильцы возмущены, что судьи не прибегли к системе VAR в двух эпизодах. На 50-й минуте швейцарец Стивен Цубер толкнул в спину Миранду при голе, а на 74-й минуте, по мнению бразильцев, мексиканский судья Сесар Рамос Папасуэлос должен был назначить пенальти за фол против бразильского нападающего Габриэля Жезуса.

CBF опубликовала письмо на своём официальном сайте.

Ранее бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме, раскритиковал игру сборной своей страны в матче первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Швейцарии.


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