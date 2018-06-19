Экс-президент Бразилии из тюрьмы раскритиковал игру сборной в матче ЧМ-2018 со Швейцарией

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме, раскритиковал игру сборной своей страны в матче первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Швейцарии.

«Отборочный цикл — это одно, а сам чемпионат мира — другое. Швейцария была сильна в обороне, играла жёстко, не позволяла Бразилии проявить себя. Швейцарцам удалось остановить Неймара, фоля на нём снова и снова» — цитирует да Силву Business Insider со ссылкой на AP.

Экс-президент Бразилии отметил, что первая неделя ЧМ показала слабости действующих чемпионов мира — сборной Германии. Он добавил, что из игроков только португалец Криштиану Роналду доказал свою ценность.

Ранее сообщалось, что бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме, будет комментировать матчи чемпионата мира 2018 года.