Экс-президент Бразилии будет комментировать матчи ЧМ-2018 по футболу из тюрьмы

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который в настоящий момент отбывает срок в тюрьме, будет комментировать матчи чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает Marca.

Делится своим мнением политик будет для бразильского телеканала TVT прямо из тюрьмы. Сообщения от да Силвы будут в эфире показывать и зачитывать зрителям.

В 2017 году да Силва был приговорён к 12 годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Ранее сообщалось, что Марадона раскритиковал решение отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике.