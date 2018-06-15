Марадона раскритиковал решение отдать ЧМ-2026 по футболу США, Канаде и Мексике

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона раскритиковал решение конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) провести чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

«Мне это не по душе. Мексика не заслуживает этого. Мексиканцы сыграют с Бразилией или Германией — и вылетят. Канадцы могут быть хорошими лыжниками, а американцы захотят сделать четыре периода по 25 минут ради рекламы», — приводит слова Марадоны ESPN.

Ранее Дональд Трамп поздравил североамериканские страны с получением права проведения ЧМ-2026 по футболу.