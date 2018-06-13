Трамп поздравил североамериканские страны с получением права проведения ЧМ-2026 по футболу

Президент США Дональд Трамп поздравил страны Северной Америки, совместная заявка которых победила в голосовании по выбору места проведения чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Мои поздравления, это огромное достижение в результате тяжёлой работы!» — написал Трамп в Twitter.

Объединённая заявка США, Канады и Мексики получила 67% голосов.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) поддержал заявку США, Канады и Мексики на выборах места проведения ЧМ-2026 по футболу.