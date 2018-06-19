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СМИ: Футболист сборной Мексики Маркес не сможет получить приз лучшему игроку матча ЧМ-2018 из-за санкций США

19 июня 2018, 14:53
СМИ: Футболист сборной Мексики Маркес не сможет получить приз лучшему игроку матча ЧМ-2018 из-за санкций США
/ globallookpress.com

Капитан сборной Мексики по футболу Маркес не сможет получить приз лучшему игроку матча чемпионата мира 2018 года из-за санкций США.

Маркес находится в чёрном списке Министерства США из-за предполагаемых связей с наркобароном Раулем Флоресом Эрнандесом. Согласно законам США, ни один американский гражданин или компания не могут быть связаны с человеком, подпавшим под санкции.

Таким образом, футболисту запрещено использовать тренировочную форму сборной с логотипами спонсоров, пить воду из бутылки официального поставщика команды, пользоваться продукцией спонсоров ЧМ. К тому же он не может получить приз лучшему игроку матча, который забрендирован маркой пива Bud, принадлежащей компании, которая имеет заводы на территории США, сообщает американское издание The New York Times.

Ранее мексиканец Рафаэль Маркес стал третьим футболистом в истории, который принял участие в пяти чемпионатах мира.


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