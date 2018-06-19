Премьер Польши пообещал приехать в Россию, если сборная выйдет в финал ЧМ-2018

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал приехать в Россию на финал чемпионата мира по футболу 2018 года, если в решающем матче будет принимать участие сборная его страны.

«Если Польша дойдёт до финала, Польша — Бразилия или Польша — Россия, то, наверное, поеду», — цитирует Моравецкого РИА Новости.

Он также поделился ожиданиями от предстоящего стартового матча сборной Польши с Сенегалом.

«Надеюсь на победу Польши, конечно. Надеюсь на 2:0 или 3:1», — заключил Моравецкий.

Матч Польша — Сенегал состоится 19 июня в Москве на стадионе «Спартак». Начало — в 18:00.

Ранее польский журналист Себастьян Сташевский пожелал футболистам сборной России не сбавлять оборотов на чемпионате мира 2018 года.