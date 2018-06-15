Польский журналист пожелал футболистам сборной России не сбавлять оборотов на ЧМ-2018

Польский журналист Себастьян Сташевский пожелал футболистам сборной России не сбавлять оборотов на чемпионате мира 2018 года.

«Я думаю, что в сборной России царит очень хорошая атмосфера. У вас нет звёздных игроков, но есть команда», — приводит слова Сташевского «Газета.Ru».

Он отметил, что без поддержки болельщиков национальная команда не смогла бы одержать такую победу над Саудовской Аравией.

«Так что всё заслуженно, желаю вам показать такую же игру в матчах с Египтом и Уругваем», — добавил Сташевский.

Ранее сообщалось, что футболистов Саудовской Аравии накажут за поражение от сборной России.