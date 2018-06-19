Трансляция матча Тунис — Англия стала самой популярной программой в Великобритании в 2018 году

Трансляция матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Туниса и Англии стала самой популярной программой в Великобритании в 2018 году.

Об этом сообщает журналист ВВС Дэн Уокер в Twitter.

Игру на канале смотрели 18,3 млн человек, ещё 3 млн делали это на официальной странице в интернете.

Футбол смотрели 70% от всех телезрителей.

Встреча между сборными Туниса и Англии прошла 18 июня в Волгограде и завершилась победой англичан со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что стадион «Санкт-Петербург» установит рекорд посещаемости на матче сборных России и Египта.