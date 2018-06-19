Стадион «Санкт-Петербург» установит рекорд посещаемости на матче сборных России и Египта по футболу

Стадион «Санкт-Петербург» готовится установить рекорд посещаемости на матче группового этапа между сборными России и Египта.

Об этом сообщает пресс-служба арены.

Вместимость стадиона на групповом этапе составляет 64 468 зрителей. На первом матче мундиаля между командами Ирана и Марокко «Санкт-Петербург» собрал 62 548 зрителей.

На сегодняшнем матче #РоссияЕгипет ожидается аншлаг! Готовы установить новый рекорд посещаемости стадиона 😎



Напомним, что вместимость арены на групповом этапе составляет 64 468 зрителей. #ЧМ2018pic.twitter.com/ulojKPoz6c — «Санкт-Петербург» (@spb_stadium) 19 июня 2018 г.

Ранее Гаджиев заявил, что ничья будет положительным результатом для сборной России в матче с Египтом.