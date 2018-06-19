Гаджиев считает, что ничья будет положительным результатом для сборной России в матче с Египтом

Бывший главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от предстоящего мачта группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Египта.

«Думаю, что уровень команд примерно равный. С точки зрения турнирной стратегии ничья, безусловно, будет положительным результатом для сборной России. А победа позволит нам сохранить шансы на первое место в группе», — приводит слова Гаджиева РИА Новости.

Специалист отметил, что возвращение в состав нападающего Мохаммеда Салаха сделает сборную Египта более сильной. По его мнению, вернуться после травмы и быть в хорошей спортивной форме — это разные вещи.

«Я не сомневаюсь, что наши футболисты проведут матч на своём максимальном уровне. Полагаю, что наши тренеры и игроки хорошо подготовились к матчу и смогут показать всё, на что способны. Хватит ли этого для успешного результата, сказать трудно», — добавил Гаджиев.

Он добавил, что поддержка трибун станет дополнительным фактором в пользу российских футболистов.

Ранее Дзюба поделился мнением о поддержке сборной России со стороны болельщиков.