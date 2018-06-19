Дзюба поделился мнением о поддержке сборной России со стороны болельщиков

Нападающий сборной России Артём Дзюба высказался о поддержке команды на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«Не могу сказать, что многие, но есть такие люди, которые в нас не верили. Понятно, да. Не знаю, как другие ребята, но я видел, как по всем городам России показывали трансляции, как люди праздновали, болели и переживали и радовались нашим голам. Это вообще круто, прямо мурашки по коже», — приводит слова Дзюбы официальный Twitter чемпионата мира.

Россиянин назвал непередаваемыми ощущения, когда вся страна болеет за национальную команду.

🗣 "Когда вся страна за тебя болеет — это непередаваемые ощущения"



Слово форварду #RUS Артему Дзюбе🎥 pic.twitter.com/2WvTSEyUw4 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 19 июня 2018 г.

Ранее Погребняк заявил, что сборная России поборется с Уругваем за первое место в группе на ЧМ-2018 по футболу.