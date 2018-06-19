Погребняк: сборная России поборется с Уругваем за первое место в группе на ЧМ-2018 по футболу

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча команды с Египтом на чемпионате мира по футболу 2018 года.

«У сборной России такое расписание, что игры идут step by step, то есть от лёгкого к более сложному. Сперва саудиты, потом Египет, а в конце — фаворит группы», — приводит слова Погребняка «Спорт уик-энд».

Он отметил, что в матче с Египтом российской команде необходимо набирать очки. По его словам, подопечные Станислава Черчесова смогут это сделать.

Ранее сообщалось, что Салах рассказал о готовности к матчу со сборной России на ЧМ-2018 по футболу.