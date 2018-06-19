Салах рассказал о готовности к матчу со сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах опубликовал видео перед матчем с национальной командой России в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Готов к завтрашнему дню», — подписал Салах свой пост.

Египтянин отметил важную роль болельщиков, которые вдохновляют его на победы.

Сборная России встретится с национальной командой Египта 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00.

Ранее эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной России над Египтом на ЧМ-2018 по футболу.