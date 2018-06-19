Черданцев подверг критике Слуцкого, комментирующего матчи ЧМ-2018 по футболу

Известный телекомментатор Георгий Черданцев подверг критике бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, который работает в паре с профессиональными комментаторами на матчах чемпионата мира по футболу 2018 года.

Черданцев ответил на сообщение бывшего редактора спортивных трансляций «Матч ТВ» Таша Саркисяна, который написал: «Пока лучше всех на чемпионате мира Россия, Бельгия, Мексика и Слуцкий».

«Вообще-то эксперт должен давать оценку эпизода, а не комментировать футбол и гонять мяч вместо основного комментатора», — отметил Черданцев в Twitter.

Ранее Домингес заявил, что уровень российского футбола повысился за последние шесть лет.