Бывший президент ФИФА Блаттер посетит матч между сборными Марокко и Португалии на ЧМ

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер посетит матч группового этапа чемпионата мира между сборными Португалии и Марокко.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Блаттер проведёт в Москве несколько дней.

Встреча национальных команд Португалии и Марокко пройдёт 20 июня на стадионе «Лужники».

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