Британские СМИ: россияне тепло встретили английских болельщиков на ЧМ-2018 по футболу

Россияне устроили тёплый приём болельщикам сборной Англии на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Об этом написала британская газета Independent в своём репортаже из Волгограда.

Отмечается, что в Волгоград под влиянием «паникёрских» настроений в британской прессе приехали не так много болельщиков.

43-летний любитель футбола Джеймс Локетт заявил, что был не готов к такому уважительному приёму, который он получил в Волгограде.

«Многие местные жители пришли в фан-зону в футболках сборной Англии или английских клубов, а некоторые даже присоединились к скандированию английских кричалок. Британцы поддержали россиян и в ответ стали распевать свои кричалки», — говорится в репортаже.

Ранее сообщалось, что английский журналист рассказал о помощи со стороны жителя Волгограда после матча ЧМ-2018 по футболу.