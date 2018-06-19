Английский журналист рассказал о помощи со стороны жителя Волгограда после матча ЧМ-2018 по футболу

Журналист Sky Sports Энда Брэйди рассказал об оказанной помощи со стороны жителя Волгограда после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Англии и Туниса.

«Час ночи в Волгограде, нет такси, а всю нашу технику нужно вернуть в отель. Местный парень остановился, предложил подвезти нас и ничего не взял за это. Фантастические люди», — написал Брэйди в Twitter.

Ранее сообщалось, что пенсионерки из Казани сшили из лоскутков портреты Неймара и Роналду к ЧМ-2018 по футболу.