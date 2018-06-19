Пенсионерки из Казани сшили из лоскутков портреты Неймара и Роналду к ЧМ-2018 по футболу

В Доме дружбы народов Татарстана была открыта посвящённая футболу выставка работ в стиле лоскутного шитья, созданных пожилыми жительницами Казани.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Дома дружбы Ирека Шарипова.

«У нас бабушки тоже интересуются футболом и отразили это в своём творчестве. Они члены клуба лоскутного шитья и очень живо откликаются на мировые события, в том числе и на спортивные», — заявил Шарипов.

На выставке представлены десять работ, среди которых изображения нападающего сборной Бразилии Неймара и форварда национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что болельщики из Швейцарии забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону.