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Болельщики из Швейцарии забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону
19 июня 2018, 09:22
Serguei Fomine / globallookpress.com
Швейцарские болельщики случайно забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, в котором проходят матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ростовской областной «Службы-112».
16 июня в службу спасения поступило обращение от иностранных туристов, которые находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали отель.
«Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении «Службы-112».
Ранее сообщалось, что болельщики сборной Швеции не смогли попасть на матч ЧМ-2018 с Южной Кореей.
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