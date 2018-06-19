Болельщики из Швейцарии забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону

Швейцарские болельщики случайно забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону, в котором проходят матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ростовской областной «Службы-112».

16 июня в службу спасения поступило обращение от иностранных туристов, которые находились на улице Селиванова в Ростове-на-Дону и искали отель.

«Оператор-лингвист объяснил болельщикам трудности перевода и оказал помощь при расселении иностранцев в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении «Службы-112».

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Швеции не смогли попасть на матч ЧМ-2018 с Южной Кореей.