Болельщики сборной Швеции не смогли попасть на матч ЧМ-2018 с Южной Кореей

Болельщики сборной Швеции не смогли попасть на матч чемпионата мира 2018 года с национальной командой Южной Кореи.

Более 150 болельщиков не попали на стадион в Нижнем Новгороде, потому что авиаперевозчик не смог выделить нужное количество персонала для обслуживания рейса. Рейс в Россию был отменён, и шведским болельщикам не предоставили альтернативы, сообщает The Local.

В авиакомпании заверили, что будет предоставлена полная компенсация за отмену рейса, билеты на который стоили около $1,7 тыс. По информации издания, многие люди не смогли сдержать слёз из-за того, что им не удалось попасть на матч ЧМ.

Ранее сообщалось, что на матче чемпионата мира 2018 года в России между сборными Швеции и Южной Кореи был установлен рекорд посещаемости стадиона «Нижний Новгород».