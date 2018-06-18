На матче ЧМ-2018 Швеция — Южная Корея установлен рекорд посещаемости стадиона «Нижний Новгород»

На матче чемпионата мира 2018 года в России между сборными Швеции и Южной Кореи был установлен рекорд посещаемости стадиона «Нижний Новгород».

За игрой наблюдали 42 300 зрителей. Таким образом, побито предыдущее достижение, установленное на матче Футбольной национальной лиги между местным «Олимпийцем» и владивостокским клубом «Луч-Энергия».

Следующий матч ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде пройдёт 21 июня между сборными Аргентины и Хорватии.

Ранее сборная Швеции одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года в России.