Капитан сборной Туниса по футболу: во время матча с Англией была исключительная поддержка русских болельщиков

Капитан сборной Туниса Вахби Хазри после матча с национальной командой Англии на групповом этапе чемпионата мира по футболу 2018 года отметил поддержку российских болельщиков на стадионе в Волгограде.

«Сегодня была исключительная поддержка русских во время матча, но мы, к сожалению, потеряли ритм», — приводит слова Хазри ТАСС.

Он отметил, что мошкара доставила незначительные проблемы во время матча.

Ранее сообщалось, что болельщики из Швейцарии забронировали отель в Ростове Великом вместо Ростова-на-Дону.