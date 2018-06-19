Боярский оценил важность ЧМ по футболу для России и Санкт-Петербурга

Известный актёр Михаил Боярский поделился мнением, насколько важен домашний чемпионат мира по футболу для России и Санкт-Петербурга.

«Прежде всего, я полагаю, это престиж страны и, естественно, города. Это серьёзная заявка на лидерство в Европе по спортивным достижениям, в частности в футболе. Потому что тот приём, который устраивают, — надеюсь, до конца так и пройдёт — идеален. Отзывы так радуют — больше чем результат даже. Все туристы, которые приезжают к нам в страну и к нам в город, говорят, что это высочайший уровень, что они получают огромное удовольствие от чемпионата», — сказал Боярский в эксклюзивном интервью RT.

Ранее Боярский назвал самый зрелищный матч, который прошёл на ЧМ-2018.