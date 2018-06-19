Колодин заявил, что ждёт Игнашевича на ЧМ-2022 в Катаре

Бывший защитник московского «Динамо» Денис Колодин сравнил нынешнюю сборную России по футболу с командой, которая завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы 2008 года.

«У нас был индивидуально сильный Андрей Аршавин. А в остальном половина сборной осталась той же. По игре — я не знаю, чем нынешняя национальная команда отличается от той. Просто тогда были индивидуально яркие футболисты», — приводят слова Колодина «Известия».

Он отметил, что в нынешней сборной до уровня Аршавина может дойти только полузащитник Александр Головин.

«Может быть, и есть замена Акинфееву, Игнашевичу и Жиркову, но никто из клубов не разглядывает таланты», — заявил Колодин.

Он подчеркнул, что особый дефицит наблюдается на позиции центрального защитника.

«Жду Игнашевича на следующем чемпионате», — добавил Колодин.

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