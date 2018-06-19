Моуринью дал прогноз на матч ЧМ-2018 Россия — Египет

Тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время мундиаля, дал свой прогноз на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2018 года между сборными России и Египта.

«Я думаю, что этот матч станет решающим за выход в плей-офф. Считаю, что египтяне, так же как и Россия, одержат победу над Саудовской Аравией. Уругвай по сравнению с Россией и Египтом более опытен и ментально лучше готов к этому уровню конкуренции. Так что это большой матч», — заявил Моуринью RT.

По мнению эксперта RT, сборной России необходимо нейтрализовать лидера национальной команды Египта Мохаммеда Салаха.

«Россия должна остановить Салаха, потому что он из тех, кто делает разницу. России нужно навязать физическую силу как один из самых важных компонентов матча», — сказал Моуринью.

Ранее он сказал, что его прогноз по выходу России из группы на ЧМ сбывается.