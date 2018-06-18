Моуринью сказал, что его прогноз по выходу России из группы на ЧМ сбывается

Тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время мундиаля, заявил, что ситуация в группе А разворачивается согласно его прогнозу на чемпионат мира 2018 года в России.

«Я предсказывал, что Россия и Уругвай выйдут в плей-офф из группы A, и пока обе эти команды лидируют с тремя очками. России нужно сыграть вничью с Египтом, и тогда можно считать, что дело в шляпе», — заявил Моуринью в эфире RT.

Матч Россия — Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:00 мск.

Ранее Моуринью заявил, что сборной Англии не будет легко в матче с Тунисом на ЧМ-2018.