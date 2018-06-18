Кейн признан лучшим игроком матча ЧМ-2018 Тунис — Англия

Нападающий сборной Англии по футболу Гарри Кейн был признан лучшим игроком матча первого тура чемпионата мира 2018 года с национальной командой Туниса.

Кейн забил два мяча в ворота сборной Туниса, в том числе победный на 91-й минуте.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее вышел видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Тунис — Англия.