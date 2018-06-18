Видеообзор матча ЧМ-2018 по футболу Тунис — Англия

В матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года сборная Англии обыграла национальную команду Туниса — 2:1.

В составе сборной Англии дважды отличился Харри Кейн, у Туниса гол забил Ферджани Сасси с пенальти.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.