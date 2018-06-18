Японские школьники из Фукусимы прилетели в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Группа японских школьников из префектуры Фукусима, пострадавшей от землетрясения и цунами 2011 года, которые привели к аварии на атомной станции, прилетела в Россию на матчи чемпионата мира 2018 года.

«Своим приездом мы хотим показать, что в Фукусиме можно жить, никакой высокой радиации там нет, район Фукусимы восстанавливается от трагедии, которая произошла 7 лет назад», — сказала школьница Рунон.

Дети посетили Санкт-Петербург и Москву, совершили прогулку и съездили на экскурсии. После этого школьники направились в Саранск, чтобы поддержать свою сборную в матче с Колумбией.

«Я очень благодарен всем странам, в том числе России, за оказанную поддержку, помощь. И приехав в Россию, на чемпионат мира, встречаясь с русскими людьми, я хочу выразить благодарность и передать те чувства, которые я испытываю», — отметил школьник из Фукусимы Ичиноха.

Матч Япония — Колумбия состоится 19 июня. Начало — в 15:00.

Ранее сообщалось, что самолёт с членами сборной Саудовской Аравии по футболу загорелся в воздухе по пути в Ростов-на-Дону на матч второго тура ЧМ-2018 с национальной командой Уругвая.